В центре Киева на журналиста было совершено нападение

В Киеве во время акции противников марша ко Дню памяти трансгендерных людей, погибших насильственным путем, на корреспондента канала NewsOne Богдана Аминова было совершено нападение.

Нападавшим оказался один из активистов – в прямом эфире он плюнул в лицо журналисту. В это же время к корреспонденту подошла народный депутат Оксана Корчинская, которая заявила, что представители телеканала провоцируют противников марша и являются пророссийским СМИ, и начала прогонять с площади съемочную группу.

Во время инцидентов полиции рядом не оказалось. Но, по словам одного из правоохранителей, обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Об этом сообщается на сайте телеканала.