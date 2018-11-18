Адвокат Януковича назвал сроки его госпитализации

Экс-президент Украины Виктор Янукович не меньше трех недель будет проходить лечение. Об этом рассказал адвокат бывшего украинского лидера Александр Горошинский.

Юрист утверждает, что Янукович получил спортивную травму после игры в теннис и не может самостоятельно передвигаться. По предварительным данным, у него повреждены позвоночник и нога.

«Как говорят врачи, это тяжелая травма, он минимум 21 день будет (проходить курс лечения – прим. ред.)», - приводит его слова RT.

Ранее в московском НИИ имени Склифосовского подтвердили, что политик попал в больницу в пятницу, 16 ноября. Янукович провел там некоторое время, а затем, по сообщению ряда СМИ, уехал в частную клинику.

Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 года. Он покинул страну в феврале 2014 года на фоне массовых акций протеста, которые завершились государственным переворотом и сменой власти.

На Украине против Януковича возбудили уголовное дело. Прокуратура обвиняет политика в государственной измене и требует для него наказание в виде 15 лет лишения свободы. Бывший президент свою вину категорически отрицает. В суде Киева, который состоится в понедельник, 19 ноября, он не сможет выступить с последним словам из-за госпитализации.