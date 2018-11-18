Васильева защитила учителей, которые не справились с тестом по математике

Министр просвещения РФ Ольга Васильева выступила в защиту школьных учителей, которые не смогли решить тесты по математике и информатике в рамках исследования Рособрнадзора. Об этом пишет ТАСС.

«Исследование является некорректным от начала и до конца», - заявила министр в эфире Первого канала.

Васильева усомнилась в социологическом успехе данного исследования и добавила, что общественности были представлены неокончательные результаты.

Напомним, что в исследовании Рособрнадзора приняли участие 22 тысяч учителей из 67 регионов России. Тестирование проходило анонимно, но указывались такие параметры, как тип школы, стаж и возраст педагогов. По данным Рособрнадзора, наилучший результат показали преподаватели русского языка и литературы.