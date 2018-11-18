Роскомнадзор заблокировал две крупнейших пиратских научных библиотеки

Московской городской суд вынес решение о блокировке двух крупнейших российских ресурсов, содержащих коллекции научных статей из разных стран. Осуществлением блокировки займется Федеральная служба по надзору в сфере связи и коммуникаций.

Блокировка коснется портала Sci-Hub и LibGen, а также некоторых их «зеркал». Истцом по делу выступил британский издательский дом Springer Nature, который обладает правами на многие научные статьи, нелегально опубликованные в Сети упомянутыми ресурсами.

«Доступ на территории России к сайту Sci-Hub закрыт РосКомНадзором. Оказывается, научное издательство Springer подало в суд с требованием ограничить доступ к порталу, и 22 октября суд этот иск удовлетворил», - говорится в сообществе пиратской библиотеки «ВКонтакте».

Неизвестно, будут ли порталы заблокированы целиком или дело закончится блокировкой страниц с проблемными с точки зрения авторского права материалами. На данный момент Sci-Hub и LibGen недоступны, но в списке заблокированных ресурсов их нет. В карточке дела на сайте Московского городского суда указано, что на 23 ноября «назначена беседа».

Официальный представитель истца Springer Nature Ltd подтвердила, что британская компания обратилась с требованием блокировать пиратские порталы, передает издание N+1. По словам представителя, был подан коллективный иск, который поддерживают ещё 13 издательств и научных сообществ из Европы и США.