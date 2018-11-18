МЧС объявило экстренное предупреждение в Крыму

Утром и днем 19 ноября в Крыму прогнозируются сильные дожди, усиление юго-восточного с переходом на юго-западные ветра местами до 20-25 метров в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым со ссылкой на местный гидрометцентр.

По данным Gismeteo, до середины следующей недели на полуострове температура воздуха будет держаться от +1 до -3 градусов, ожидается снег с дождем.

МЧС России просит граждан соблюдать правила безопасности в неблагоприятных погодных условиях и в случае необходимости обращаться в соответствующие службы.