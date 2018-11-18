В Дагестане ищут второго участники перестрелки в Махачкале

В Дагестане полицейские разыскивают одного из участников перестрелки в ресторане Best Махачкалы, пишет «360».

Ранее сообщалось, что росгвардеец был убит в ходе нападения в кафе. По данным следствия, сотрудник ведомства пытался разнять групповой конфликт в учреждении, однако чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мочиев и его знакомый Магомед Якубов стали стрелять по силовику.

Росгвардеец вынужден был открыть ответный огонь и ранил титулованного спортсмена. В ходе конфликта страж порядка погиб, Мочиев госпитализирован, а Якубов скрылся с места преступления. Полиция разыскивает злоумышленника. С раненым следователи ведут беседу.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Обстоятельства происшествия устанавливаются.