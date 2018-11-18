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В России поступит в продажу самая первая Sony PlayStation

Вадим Синицын
15:20 18.11.2018
Внешне приставка будет точной копией классической. На борту устройства предустановят двадцать игр для Sony PlayStation One, многие из которых тоже успели стать классикой.
В России поступит в продажу самая первая Sony PlayStation
Фото: Damian Klamka, ZUMAPRESS, Globallookpress

Компания Sony выпустит ремейк своей первой консоли, которая считается классикой в мире видеоигр и в свое время была крайне популярна в России. Продукт японской компании получил соответствующее название Sony PlayStation Classic.

Переиздание будет меньше оригинальной консоли по размерам, в нем не будет дисковода, однако внешне приставка будет точной копией классической. На борту устройства будут предустановлены двадцать игр для Sony PlayStation One, многие из которых тоже успели стать классикой.

«В комплекте с ней идут 20 лучших видеоигр для оригинальной консоли PlayStation, в том числе Final Fantasy VII, TEKKEN 3, R4: Ridge Racer Type 4, Jumping Flash!, Wild Arms и другие», - сообщает производитель.

В комплект также входят два геймпада, полностью копирующих оригинальные. Подключить приставку к телевизору можно будет через HDMI-кабель. Продажи Sony PlayStation Classic стартуют в декабре. Цена на старте составит 7999 рублей.  

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