Москвич на спор пробежал по замерзшему пруду и провалился под лед

Москвич под действием алкоголя решил на спор пробежаться через Черкизовский пруд. Спор он проиграл, потому что на середине пути 27-летний молодой человек провалился под лед.

Инцидент произошел вечером в субботу, 17 ноября, на набережной Шитова.

Прохожие увидели тонущего человека и обратились к сотрудникам Росгвардии, которые находились на патрулировании. Росгвардейцы оперативно достали мужчину из воды с помощью буксировочного троса, однако передвигаться самостоятельно он не мог из-за переохлаждения. Молодого человека донесли на руках к патрульному автомобилю и вызвали врачей.

На данный момент здоровью москвича ничего не угрожает, сообщается на сайте Росгвардии.