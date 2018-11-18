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Установлена личность женщины, устроившей самоподрыв в Грозном

Андрей Аркадьев
14:57 18.11.2018
Следователи установили личность девушки, но не стали называть ее имя и место жительства.
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Следственный комитет установил личность женщины, взорвавшей себя в Грозном у федерального поста полиции накануне, 17 ноября. По данным ведомства, девушке, совершившей нападение, было 25 лет.

«Личность установлена», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

При этом, следователи не стали называть имя и место жительства погибшей. Напомним, в Старопромыслывском районе города Грозный у поста полиции девушка совершила самоподрыв при попытке ее задержать.

Никто из стражей порядка и простых граждан в результате взрыва не пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Между тем, источник ТАСС сообщил, что виновница взрыва - 25-летняя уроженка Адыгеи Карина Спиридонова. Девушка имела Челябинскую прописку, а жила в Дагестане.

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