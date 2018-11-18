Двери в ТЦ в Нижнем Новгороде оказались заблокированы во время эвакуации
В момент тревоги люди не догадывались, что никакого возгорания не было.
Фото: Типичный Нижний Новгород, Вконтакте
Видео: Типичный Нижний Новгород, Вконтакте
В Нижнем Новгороде в торговом центре «Небо» сработала пожарная сигнализация в ночь на 18 ноября. Посетители пытались выйти через автоматические двери на подземной парковке, однако сделать этого не удалось – система их заблокировала.
На видео видно, как мужчины пытаются выломать двери. Среди тех, кто оказался в парковочной «ловушке» - женщины. В момент тревоги люди не догадывались, что никакого возгорания не было, пишет «Типичный Нижний Новгород».
В пресс-службе МЧС сообщили, что автоматическая пожарная сигнализация сработала ложно.