Двери в ТЦ в Нижнем Новгороде оказались заблокированы во время эвакуации

В Нижнем Новгороде в торговом центре «Небо» сработала пожарная сигнализация в ночь на 18 ноября. Посетители пытались выйти через автоматические двери на подземной парковке, однако сделать этого не удалось – система их заблокировала.

На видео видно, как мужчины пытаются выломать двери. Среди тех, кто оказался в парковочной «ловушке» - женщины. В момент тревоги люди не догадывались, что никакого возгорания не было, пишет «Типичный Нижний Новгород».

В пресс-службе МЧС сообщили, что автоматическая пожарная сигнализация сработала ложно.