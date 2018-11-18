Россельхознадзор запретил транзит птицы из США через Россию

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввела ограничения на перевозу через территорию РФ птицы, произведенные на американских предприятиях. Ограничения касаются транзита продукции в Казахстан и вступают в силу с 20 ноября.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, служба приняла решение об ограничении транзита птицы из США из-за угрозы попадания на российской рынок продукции неизвестного происхождения. Это же касается сырья неизвестного происхождения, которое может использоваться при производстве на американских предприятиях.

«Было приостановлено движение семи партий американской птицы, следующих в Республику Казахстан из США в связи с выявлением ряда нарушений. В частности, на часть продукции ветеринарные сертификаты были оформлены американской стороной... кроме того, некоторый объем мяса птицы поступил на территорию ЕАЭС с уже завершенным сроком хранения», - говорится в сообщении федеральной службы.

Ограничения затронули транзит на территорию Казахстана, поскольку в республике отсутствует внутренняя система для отслеживания перемещения товаров, которые лежат в зоне ответственности государственного ветеринарного надзора. Кроме того, есть вопросы к соблюдению сроков интеграции соответствующих информационных систем. Россельхознадзор проинформировал все стороны о нарушениях, однако до сих пор ответ получен не был, в связи с чем служба считает необходимым организовать консультации на площадке Евразийской экономической комиссии.