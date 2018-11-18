СК возбудил дело после убийства сотрудника Росгвардии в Махачкале

Следственным управлением СКР по Дагестану возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия после гибели сотрудника Росгвардии в Дагестане при попытке пресечь групповой конфликт в одном из кафе в Махачкале. Об этом сообщается на сайте СУ Следственного комитета РФ по Дагестану.

В пресс-службе управления Росгвардии по республике рассказали «Звезде», что минувшей ночью в Махачкале сотрудник Росгвардии, находясь во внеслужебное время у входа в кафе, хотел пресечь групповой конфликт. В ходе разрешения ситуации один из участников ссоры применил огнестрельное оружие. Ответным огнем сотрудник Росгвардии ранил стрелявшего, но сам погиб.

Стрелявший в сотрудника Росгвардии был госпитализирован, с ним ведут работу следователи.