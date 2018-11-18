Экс-канцлер Германии сравнил политику США с оккупацией

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал Берлин искать других союзников в торговле. Экс-лидер раскритиковал торговую политику США.

Шредер заявил, что Берлин не может и не должен терпеть отношение США как к оккупированной стране. У политика сложилось мнение, что американский посол ведет себя так, будто он офицер оккупационных войск, а не дипломат Соединенных Штатов в суверенном государстве. Слова Шредера цитирует РИА Новости со ссылкой на телеканал N-TV.

Шредер считает, что Германии необходимо искать новых союзников со схожими интересами. В качестве одного из них политик рассматривает Китай.

Напомним, что между Китаем и США, по сути, ведется торговая война из-за того, что с обеих сторон вступили в силу повышенные таможенные пошлины.