«Он напоминал мне героя из «Бременских музыкантов»»: Алексей Глызин о Евгении Осине

Российский певец Алексей Глызин поделился воспоминаниями о своем коллеге и товарище Евгении Осине, которого не стало накануне. Евгений осин ушел из жизни в возрасте 54 года.

«Женя Осин один из немногих на нашем звездном Олимпе, эстраде, шоу-бизнесе, который был сам по себе такой светлый человек», - сказал Глызин.

Он провел аналогию между Осиным и «добрым клоуном», который всегда мог развеселить свою публику и принести людям радость.

«Он был тем самым человеком, который своему зрителю приносил положительные эмоции, радость. Его манера одеваться, его костюмы такие яркие. Такой у него образ, как в мультфильме «Бременские музыканты». Вот он ассоциируется у меня как раз вот с героем из этого мультфильма. Он в моей памяти остался человеком солнечным», - сказал «Звезде» Глызин.

Ранее в комментарии «Звезде» российский певец Кай Метов рассказал, каким человеком был ушедший из жизни Евгений Осин. Артист выразил сожаление, что Осин не смог противостоять тем проблемам, которые в последнее время давали о себе знать.

Советский и российский певец и музыкант Евгений Осин умер в субботу 17 ноября у себя дома. Похороны пройдут 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Осин известен как автор хитов «А когда на море качка», «Плачет девочка в автомате».