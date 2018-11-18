Петросян отметил развод бокалом шампанского

На видео, размещенном в социальной сети Instagram у адвоката Сергея Жорина, юморист Евгений Петросян поблагодарил «всех, кто за него болел». По его словам, «все пришло к правильному завершению».

Артист пожелал счастья бывшей супруге: «Надеюсь, у Елены Григорьевны тоже все наладится».

Шестнадцатого ноября суд расторг брак Петросяна и Степаненко. Процедура раздела имущества продолжается. По словам адвоката юмориста, если Степаненко пойдет навстречу экс-супругу и согласится заключить с ним соглашение, процесс закончится до конца 2018 года. По словам представителя юмористки Елены Забраловой, сделать это быстро не получится, так как еще не собраны все необходимые документы.