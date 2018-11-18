Не договорились: саммит АТЭС впервые завершился без итоговой декларации

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества впервые закончился без принятия итоговой декларации. Об этом сообщает AFP.

Вместо нее лидеры стран договорились выпустить заявление от имени всех членов организации. Его подготовит Папуа - Новая Гвинея, которая в этом году принимала саммит, заявил китайский дипломат Чжан Сяолун.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо рассказал журналистам, что лидеры АТЭС не согласовали итоговую декларацию из-за разногласий по вопросам торговли, сообщает Associated Press.

Каждый предыдущий саммит АТЭС заканчивался подписанием итоговой декларации лидеров стран-участниц. Документы были опубликованы на сайте организации.

В 2018 году Россию на АТЭС представлял премьер-министр Дмитрий Медведев. Он участвовал в рабочем заседании представителей стран-участниц организации, а также провел встречу с коллегой из Папуа-Новой Гвинеи Питером О’Нилом.