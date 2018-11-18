Болид «Формулы-3» на огромной скорости вылетел с трассы на людей

Известная 17-летняя немецкая гонщица София Флерш разбилась на этапе Гран-при «Формулы-3» в Макао.

На четвертом круге гонки ее спорткар зацепил другую машину и перевернулся, после чего на скорости ее болид пробил ограждение.

В результате автокатастрофы пострадали сама гонщица, три зрителя, два фотографа и маршал. Все были госпитализированы. Об их состоянии пока ничего не известно.

Гонка, в которой также участвовали сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик, а также российский пилот Роберт Шварцман, была приостановлена.