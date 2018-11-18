«Романтик с открытым сердцем» - Кай Метов об Евгении Осине

Певец Кай Метов в комментарии «Звезде» рассказал каким он был человеком был ушедший из жизни Евгений Осин и назвал его «человек с открытым сердцем».

«Я Женю Осина много раз видел на концертных площадках, мы так встречались и общались. Мы в одно время начинали, одновременно наши ролики начали показывать по ТВ», - сказал Метов.

Он выразил сожаление, что Осин не смог противостоять тем проблемам, которые в последнее время давали о себе знать.

«Наверное Америку не открою - романтик с гитарой, человек с открытым сердцем. Мне кажется, немножечко наивный. Человек, который не смог побороть важную проблему внутри себя. Хотя ему в общем-то все помогали в этом. Это очень плохо, когда такие ситуации случаются с такими людьми», - добавил Метов.

Советский и российский певец и музыкант Евгений Осин умер 17 ноября у себя дома. Похороны пройдут 20 ноября в Москве на Троекуровском кладбище. Осин известен как автор композиций «А когда на море качка» и «Плачет девочка в автомате».