Оленеводов на оторвавшейся льдине в Якутии спасли сотрудники МЧС

Спасателям МЧС удалось спасти восьмерых оленеводов, которые оказались на оторвавшейся от берега льдине. Инцидент произошел в Булунском районе Республики Саха в Якутии.

Восемь сотрудников сельскохозяйственного кооператива «Мултук», которые занимаются разведением оленей на острове Большой Ляховский, выехали на рыбалку. Им удалось связаться с главой общины «Мултук» и сообщить, что их оторвало от берега и несет в море. Ночью к ним на помощь вылетел вертолет МЧС России.

Пресс-служба ГУ МЧС России сообщила, что шестерых оленеводов вертолет высадил в ущелье Казачье, а еще двоих транспортируют в Усть-Куйгу для оказания медицинской помощи.