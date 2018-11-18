Игорь Корнелюк вспомнил об особенностях творчества Евгения Осина

Игорь Корнелюк, российский музыкант, певец и композитор выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Осина.

«Вообще когда любой человек умирает, это штука трагическая, жестокая. Но когда уходит достаточно молодой человек, а, тем более, артист, певец… Женя, у него получилось каким-то образом поэтизировать ту музыку начала 70-х годов, такую «пацанскую» музыку, музыку мальчишек со двора, гитарную музыку. Она широко пелась, звучала. Женя сумел подхватить эту интонацию, и сделал это здорово, профессионально и талантливо. Конечно горько, жалко и обидно, что в самом расцвете человек уходит из жизни», - сказал «Звезде» Корнелюк.

Советский и российский певец и музыкант Евгений Осин умер в субботу 17 ноября у себя дома. Ему было 54 года. Похороны пройдут 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Осин известен как автор хитов «А когда на море качка», «Плачет девочка в автомате», а также множества других.