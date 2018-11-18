Янукович не сможет выступить в суде с последним словом из-за госпитализации

Бывший президент Украины Виктор Янукович 19 ноября не сможет выступить в суде в Киеве с последним словом из-за госпитализации. Об этом сообщил его адвокат Александр Горошинский.

«Он лежит на больничной койке», - приводит РИА Новости слова адвоката.

По его словам, Виктор Янукович госпитализирован из-за «очень серьезной» спортивной травмы ноги и позвоночника. Самостоятельно передвигаться политик не может.

Ранее в НИИ имени Склифосовского в Москве сообщили, что Виктор Янукович поступил к ним в пятницу с травмой колена. Позже он был переведен в частную клинику.