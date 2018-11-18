Более 1300 человек пропали без вести при пожарах в Калифорнии

В результате бушующих лесных пожаров в Калифорнии более 1300 пропали без вести.

Согласно данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, два новых очага лесных пожаров, которые вспыхнули на прошлой неделе, унесли жизни 79 человек, сообщает ABC News.

Подавляющее большинство смертей зафиксировано в округе Батте в Северной Калифорнии. Эти пожары стали самым разрушительными и смертоносными в истории страны.

Посольство России в США выразило соболезнования в связи с трагедией.