Более 1300 человек пропали без вести при пожарах в Калифорнии
Эти пожары стали самым разрушительными и смертоносными в истории Калифорнии.
Фото: Hector Amezcua, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В результате бушующих лесных пожаров в Калифорнии более 1300 пропали без вести.
Согласно данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, два новых очага лесных пожаров, которые вспыхнули на прошлой неделе, унесли жизни 79 человек, сообщает ABC News.
Подавляющее большинство смертей зафиксировано в округе Батте в Северной Калифорнии. Эти пожары стали самым разрушительными и смертоносными в истории страны.
Посольство России в США выразило соболезнования в связи с трагедией.