Умер пострадавший в результате ЧП с плавдоком в Мурманске

Пострадавший в результате затопления плавдока ПД-50 в октябре в Кольском заливе скончался, несмотря на усилия врачей. Об этом заявили «Звезде» в региональном правительстве.

«После резкого ухудшения состояния в городской больнице скончался пострадавший во время аварии на плавдоке пациент», - сказали в правительстве.

Ранее состояние пострадавшего медики оценивали, как стабильно тяжелое, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, в ночь на 30 октября при проведении подрядчиком операции по спуску на воду авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» произошла авария: оказались нештатно заполнены цистерны плавдока ПД-50, и он ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил палубу корабля.

ЧП произошло в поселке Росляково в Мурманске. В результате происшествия пропал без вести один человек, четверо пострадали.