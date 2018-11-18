Формат церемонии Американской академии киноискусств изменят из-за пожаров в Калифорнии

Американская академия киноискусств изменила формат вручения наград на церемонии Governors Awards из-за трагических событий в Калифорнии, в результате которых погибло 79 человек.

По традиции вручению наград предшествует фотографирование и интервьюирование кинозвезд на красной дорожке. Киноакадемия в этот раз ограничится только фотосессией лауреатов. Торжественный ужин и само награждение проведут, чтобы воздать должное кинематографистам.

Руководство киноакадемии извинилось за изменения регламента и возможные неудобства при планировании трансляции, сообщает The Hollywood Reporter.

В этом году на церемонии будут вручены почетные награды имени продюсера Ирвинга Тальберга и актера и режиссера Джина Хершольта. Их удостоены актриса Сисели Тайсон, продюсеры Кэтлин Кеннеди и Фрэнк Маршалл, композитор Лало Шифрин и публицист Марвин Леви.

Премия Governors Awards – это традиционная церемония награждения, которую организовывает Академия киноискусства США. Впервые ее провели в 2009 году.