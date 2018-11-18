В Махачкале чемпион по рукопашному бою застрелил лейтенанта Росгвардии

В Дагестане полиция разыскивают мужчину, который застрелил двух человек, один из которых скончался на месте. Конфликт произошел в ночь на 18 ноября в ночном клубе Best в Махачкале, сообщает «Интерфакс».

В ходе конфликта мужчина расстрелял двух своих обидчиков. Один из них умер, второго госпитализировали. Погибшим оказался лейтенант Росгвардии, сообщили «Звезде» в республиканском управлении ведомства.

Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Как выяснили следователи, стрелявший - чемпион мира по рукопашному бою. Возбуждено уголовное дело.