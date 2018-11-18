В США политик взял свою умирающую собаку в путешествие

Мэр американского города Эттлборо Пол Хэроу отправился в путешествие на автомобиле через 24 штата, взяв с собой свою смертельно больную собаку. Решение о такой поездке он принял после того, как узнал, что животному осталось жить несколько месяцев, пишет Lonelyplanet.

Ветеринары нашли у десятилетней собаки по кличке Мура рак крови. Узнав об этом, политик отменил свой отпуск.

По словам Пола, собака была с ним в самые лучшие и худшие времена в его жизни. Поэтому он решил тоже скрасить ее жизнь. Вместе со своим хозяином питомец путешествовал 12 дней и проехал 8500 миль.

Политик показал своей собаке Гранд Каньон, Гору Рашмор, Ниагарский водопад и многое другое. Теперь в планах мэра написать детскую книгу о приключениях Муры.