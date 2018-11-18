Медведев выразил соболезнования в связи с пожарами в Калифорнии

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате пожаров в Калифорнии.

Во время короткой беседы в вице-президентом США Майклом Пенсом на саммите АТЭС Медведев попросил передать слова поддержки жителям Калифорнии. Пенс, в свою очередь, поблагодарил за соболезнования с российской стороны, пишет ТАСС.

Посольство России в США также выразило соболезнования американским гражданам, которых коснулась трагедия.

«Мы выражаем самые искренние соболезнования и сочувствие народу Калифорнии в связи с большим ущербом и десятками человеческих жертв, которые были вызваны разрушительными лесными пожарами», - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Напомним, что в Калифорнии уже несколько дней из-за крупнейших природных пожаров действует режим чрезвычайной ситуации. Это стихийное бедствие уже признано самым разрушительным за всю историю штата.

По последним данным, общее число погибших составило 79 человек, а количество пропавших без вести возросло до 1276. Площадь пожара составляет более 598 квадратных километров, он локализован на 50%. Президент США Дональд Трамп распорядился выделить Калифорнии средства из федерального бюджета для борьбы со стихией.