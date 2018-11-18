Магнит для похитителей: что чаще всего воровали из машин в СССР

Во времена существования СССР было сложно найти запчасти на машины. Дефицит и редкое наличие возможности приобрести запасные детали заставляли людей воровать нужные для автомобиля компоненты. Чаще других в поле зрения воров попадали машины ВАЗ, хотя их владельцы старались обезопасить свой автомобиль от злоумышленников.

Эксперты составили список автокомпонентов, которые были самыми востребованными среди воров в СССР.

Чаще всего из машин похищали бензин. Топливо воры сливали с «классики». Нередко добычей злоумышленников были колеса. Довольно часто воры охотились на дворники и зеркала. Во время пребывания в салоне автомобиля похитители с собой забирали ручки рычага КПП, аудиосистемы и другие компоненты.

Кроме того, добычей воров часто оказывались молдинги, купить которые было практически невозможно. С машин также снимали стекла, воров особенно «притягивали» задние стекла от ВАЗ-2107 или ВАЗ-2105. И, наконец, воры часто снимали аккумуляторы, крышки трамблера и стартеры, сообщает издание «Автовзгляд».