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Опубликованы кадры штурма резиденции митрополита УПЦ в Кривом Роге

Анастасия Евдокимова
10:28 18.11.2018
Активисты выкрикивали лозунги, разжигающие межрелигиозную рознь.
Видео: Первый Криворожский 1KR.UA Новости Кривого Рога, Facebook

В Кривом Роге группа активистов пыталась штурмовать резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема. В Сети появились кадры штурма, инцидент произошел 17 ноября. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МПа пресс-служба УПЦ МП в субботу.

Активисты пытались выломать дверь здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею «предоставления томоса Украине».

Отмечается, что прибывшая на место Нацполиция Украины никак не пыталась противостоять происходящему. Никто не пострадал.

Накануне также стало известно, что сотрудники СБУ начали приглашать к себе некоторых священнослужителей УПЦ на «беседы» или «разговоры» в преддверии так называемого «объединительного собора». Об этом сообщил протоиерей Александр Бахов.

Религиозная ситуация на Украине обострилась после того, как президент Петр Порошенко предложил создать независимую «Киевскую церковь». Это вылилось в масштабное противостояние. В ответ на решение Синода Константинопольского патриархата предоставить автокефалию неканонической церкви на Украине 15 октября Синод Русской православной церкви в Минске принял решение о полном разрыве отношений с Константинополем — старшей из поместных православных церквей мира.

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