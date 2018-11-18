В Институте Склифосовского подтвердили госпитализацию Януковича
В медицинском учреждении сообщили, что Янукович действительно был госпитализирован 16 ноября, но покинул клинику в тот же день.
Фото: Pravda Komsomolskaya Russian Look, Globallookpress
В Институте скорой помощи имени Склифосовского в Москве подтвердили госпитализацию бывшего президента Украины Виктора Януковича.
В медицинском учреждении сообщили «Звезде», что Янукович действительно был госпитализирован в пятницу, 16 ноября, но вскоре его отпустили.
Характер травм представитель клиники подтвердить отказался.
Ранее СМИ сообщили, что Виктор Янукович мог быть госпитализирован с серьезными травмами позвоночника и колена. По данным газеты «Комсомольская правда», Януковича могли перевести в другую, частную клинику.