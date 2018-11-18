СМИ: Януковича перевезли из Склифосовского в частную клинику

Бывший президент Украины Виктор Янукович получил серьезные травмы позвоночника и колена и попал в Институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Об этом пишет газета «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, Янукович поступил в клинику Склифосовского в пятницу с подозрением на серьезные травмы, из посетителей к нему никого не пускали. При этом Януковича во время поступления в приемное отделение сопровождали два человека.

Травмы он мог получил во время игры в теннис. Как сообщает издание, Янукович был направлен в реанимацию, после чего его перевели в другую частную клинику.

Официальной информации по данной теме пока нет. О его состоянии ничего не сообщается.