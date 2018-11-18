СК возбудил дело после самоподрыва женщины в Грозном

Следственное управление следственного комитета по Чеченской республике возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Дело возбуждено после самоподрыва женщины в Грозном. Инцидент произошел у КПП в Старопромысловском районе около 16:00 в субботу, 17 ноября.

По данным МВД, женщина приблизилась к федеральному посту полиции № 21. При просьбе правоохранительных предъявить документы женщина отказалась и направилась к КПП, после чего силовики открыли предупредительный огонь. В этот момент сработало взрывное устройство.

В результате инцидента никто не пострадал.