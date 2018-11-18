СМИ сообщили о госпитализации Януковича с серьезными травмами

Бывший президент Украины Виктор Янукович попал в Московскую клинику имени Склифосовского. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в больнице.

По данным источника, Янукович был госпитализирован в пятницу в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника и колена. Некоторое время он находился в реанимации.

Сейчас Виктор Янукович может находиться в другой клинике. Пока никакой официальной информации насчет состояния бывшего президента Украины нет.