СМИ сообщили о госпитализации Януковича с серьезными травмами
По данным СМИ, бывший президент Украины Виктор Янукович получил серьезные травмы позвоночника.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Бывший президент Украины Виктор Янукович попал в Московскую клинику имени Склифосовского. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в больнице.
По данным источника, Янукович был госпитализирован в пятницу в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника и колена. Некоторое время он находился в реанимации.
Сейчас Виктор Янукович может находиться в другой клинике. Пока никакой официальной информации насчет состояния бывшего президента Украины нет.