Синоптики рассказали, сколько в Москве продержится снег

Выпавший в Москве снег может пролежать несколько дней. Об этом рассказали синоптики.

Утром к 8.00 мск в столице средняя температура составляет 0 градусов, по области – до минус 1. Ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.

«Снег, который выпадет в Москве в ночь с субботы на воскресенье, скорее всего, не растает сразу и пролежит несколько дней», - приводит ТАСС слова руководителя отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александра Голубева.

По данным метеорологов, устойчивый снежный покров образуется в столичном регионе к концу ноября.