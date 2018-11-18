Синоптики рассказали, сколько в Москве продержится снег
Устойчивый снежный покров образуется в столице к концу месяца.
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Выпавший в Москве снег может пролежать несколько дней. Об этом рассказали синоптики.
Утром к 8.00 мск в столице средняя температура составляет 0 градусов, по области – до минус 1. Ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.
«Снег, который выпадет в Москве в ночь с субботы на воскресенье, скорее всего, не растает сразу и пролежит несколько дней», - приводит ТАСС слова руководителя отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александра Голубева.
По данным метеорологов, устойчивый снежный покров образуется в столичном регионе к концу ноября.