Посольство РФ в США выразило соболезнования жителям Калифорнии в связи с пожарами

Посольство России в Соединенных Штатах выразило соболезнования жителям Калифорнии, где в результате пожаров погибли 76 человек.

«Мы выражаем самые искренние соболезнования и сочувствие народу Калифорнии в связи с большим ущербом и десятками человеческих жертв, которые были вызваны разрушительными лесными пожарами», - сказано в сообщении посольства в социальной сети Twitter.

Число погибших в самом разрушительном в истории Калифорнии пожаре увеличилось до 76 человек. Количество людей, которые пропали без вести возросло до 1276.