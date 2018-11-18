Посольство РФ в США выразило соболезнования жителям Калифорнии в связи с пожарами
Число погибших при пожаре в Калифорнии увеличилось до 76 человек. Количество людей, которые пропали без вести возросло до 1276.
Фото: Joel Angel Juarez, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Посольство России в Соединенных Штатах выразило соболезнования жителям Калифорнии, где в результате пожаров погибли 76 человек.
«Мы выражаем самые искренние соболезнования и сочувствие народу Калифорнии в связи с большим ущербом и десятками человеческих жертв, которые были вызваны разрушительными лесными пожарами», - сказано в сообщении посольства в социальной сети Twitter.
Число погибших в самом разрушительном в истории Калифорнии пожаре увеличилось до 76 человек. Количество людей, которые пропали без вести возросло до 1276.