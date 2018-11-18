В Сети вспомнили танец Микки Рурка под песню Евгения Осина

По Сети расходится видео от 2016 года, на кадрах которого актер Микки Рурк танцует под песню Евгения Осина «Не верю». Видео опубликовала в своем Instagram телеведущая Мария Деева.

Профессиональный боксер в ходе разминки под песню Осина исполнил зажигательный танец.

«Сегодня не стало Евгения Осина... Его хиты любили все, даже Микки Рурк», — подписала Деева.

Советский и российский певец и музыкант Евгений Осин умер в субботу 17 ноября у себя дома. Похороны пройдут 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Осин известен как автор хитов «А когда на море качка», «Плачет девочка в автомате».