В Сети вспомнили танец Микки Рурка под песню Евгения Осина
На кадрах Микки Рурк исполняет зажигательный танец под песню Евгения Осина в ходе разминки перед боем.
Фото: marydeeva, instagram
Видео: Мария Деева, Instagram
По Сети расходится видео от 2016 года, на кадрах которого актер Микки Рурк танцует под песню Евгения Осина «Не верю». Видео опубликовала в своем Instagram телеведущая Мария Деева.
Профессиональный боксер в ходе разминки под песню Осина исполнил зажигательный танец.
«Сегодня не стало Евгения Осина... Его хиты любили все, даже Микки Рурк», — подписала Деева.
Советский и российский певец и музыкант Евгений Осин умер в субботу 17 ноября у себя дома. Похороны пройдут 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Осин известен как автор хитов «А когда на море качка», «Плачет девочка в автомате».