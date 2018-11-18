«Запад не будет воевать за Киев» - украинский генерал оценил риски «большой войны»

Закрытие РФ Азовского моря для украинских судов может привести к «большой войне». Об этом заявил экс-замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В своей статье для издания «Апостроф» военный отмечает, что в случае военного конфликта Украина не сможет противостоять армии России, а западные страны не станут включаться в противостояние из-за опасения развязать Третью мировую.

«Перекрыть море они, конечно, могут. Но это приведет к дальнейшим международным санкциям. Возможен ли военный сценарий на Азове? Вряд ли», - сказано в материале Романенко.

Он отметил, что возможно будет продолжаться блокировка кораблей. У Украины есть определенные силы, но у России их больше.

«Мы отвечать не сможем. В этом случае нужно переводить ситуацию в широкомасштабную войну, которая для Украины нецелесообразна», - говорится в статье военного.

Романенко при этом не исключил дипломатической и экономической помощи от Запада, однако в эффективности возможных новых санкций усомнился.

«Войска к нам не заведут, а активно помогать на дипломатическом, экономическом фронтах и в военной области - это да. Но воевать за Украину - нет», - заявил в материале.

По его словам, санкции не сравнимы с рейгановскими в отношении Советского Союза: не затрагиваются финансы и энергетику, и, как отметил Романенко, у Кремля имеются «серьезные резервы».