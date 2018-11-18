Уборщица заставила посетителей магазина разуться перед входом: видео

В одном из продуктовых магазинов Нижнего Новгорода уборщица заставила посетителей снимать обувь перед входом. Об этом говорится в сообществе «Типичный Нижний Новгород» в социальной сети ВКонтакте.

Перед закрытием магазина женщина вымыла пол. В это время в магазин начали приходить покупатели. Тогда она потребовала, чтобы они разулись.

«С этой женщиной лучше не шутить», - с юмором отметил один из пользователей социальной сети.

Покупатели выполнили просьбу сотрудницы магазина и ходили по залам магазина в одних носках.