В США разбился истребитель времен Второй мировой войны: видео
В результате крушения два человека погибли.
Фото: Fredericksburg, TX Facebook
Видео: KXAN News, Twitter
В США потерпел крушение самолета времен Второй мировой войны. В результате инцидента погибли два человека.
Как сообщает телеканал KXAN, крушение произошло в городе Фредериксберг. Истребитель North American P-51 Mustang упал на автостоянку, на его борту было два человека, они оба погибли.
По данным агентства Associated Press, в результате крушения повреждены несколько автомобилей.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.