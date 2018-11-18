В США разбился истребитель времен Второй мировой войны: видео

В США потерпел крушение самолета времен Второй мировой войны. В результате инцидента погибли два человека.

Как сообщает телеканал KXAN, крушение произошло в городе Фредериксберг. Истребитель North American P-51 Mustang упал на автостоянку, на его борту было два человека, они оба погибли.

По данным агентства Associated Press, в результате крушения повреждены несколько автомобилей.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.