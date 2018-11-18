На поиски пропавших в Якутии оленеводов вылетел вертолет

Восемь оленеводов из Якутии 17 декабря унесло на льдине в открытое море с острова Большой Ляховский Булунского района. Мужчины отправились на рыбалку, когда неожиданно попали в бедствие. По спутниковому телефону им удалось связаться с берегом и передать свои координаты.

Утром 18 декабря на помощь пропавшим оленеводам из аэропорта города Якутск вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационного-спасательного центра МЧС. На борту воздушного судна находится оперативная группа ГУ МЧС по республике Саха (Якутия) и спасатели Якутского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.

В составе группы – пять человек. При этом спасатели имеют все необходимое специализированное оборудование для проведения поисковых работ в условиях Крайнего Севера и неблагоприятной метеобстановки. Ориентировочно вертолет должен прибыть на место ЧП через семь часов.

«С оленеводами поддерживается регулярная связь. В крайнем своем сообщении, они указали, что состояние всех восьмерых человек удовлетворительное», - говорится в сообщении МЧС.

Начать спасательную операцию ранее не представлялось возможным из-за неблагоприятных погодных условий по маршруту следования вертолета.