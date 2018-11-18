«Он был изобретательным композитором» - певец Михаил Муромов о Евгении Осине

Певец Михаил Муромов отреагировал на печальное известие о смерти российского исполнителя Евгения Осина. В комментарии «Звезде» он отметил, что очень огорчен этой новостью.

«Он был человек очень милый, хороший музыкант, изобретательный композитор. Для меня Осин - замечательный человек. То, что произошло - для меня ужасно. Не знаю, как буду сейчас спать», - отметил Муромов.

О смерти Осина стало известно 17 ноября - певец умер в своей квартире в Москве. По предварительной версии у него остановилось сердце.

Свою скорбь по поводу ухода артиста выразили множество его коллег и знакомых.

В частности, информацию о смерти Евгения Осина ранее прокомментировал известный музыкант Александр Маршал. Он отметил, что с певцом из-за болезни в последнее время было тяжело общаться, но в утрату друга все равно верится с трудом.

Причину смерти Осина озвучила певица Наталья Штурм. Она отметила, что в последние годы российский исполнитель разрушал себя алкоголем и воспринимал попытки знакомых и близких повлиять на его образ жизни с агрессией.