Экс-канцлер Германии сравнил действия США с оккупацией

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер подверг критике торговую политику Соединенных Штатов Америки, сравнив ее с оккупацией. По его мнению, Берлин не должен терпеть, что с ним обходятся, как с оккупированной страной.

«Когда я наблюдаю за действиями американского посла, то у меня складывается впечатление, что он скорее считает себя офицером оккупационных войск, нежели послом Соединенных Штатов в суверенном государстве», - заявил политик в эфире телеканала N-TV.

Шредер предположил, что если Вашингтон и дальше будет навязывать свою политику, то с ним попросту перестанут сотрудничать. Поэтому правительству Германии стоить искать себе новых союзников. В качестве примера такого экс-канцлер назвал Китай.

По словам бывшего главы страны, избежать сближения между странами, которые пострадали от развязанных конфликтов США, уже невозможно.