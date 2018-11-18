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Контрабандисты насмерть сбили украинского пограничника в Закарпатье

Наталия Майорова
04:34 18.11.2018
Украинский пограничник был доставлен с тяжелыми травмами в больницу, где позже скончался.
Контрабандисты насмерть сбили украинского пограничника в Закарпатье
Фото: imagebrokerArco Images LaTerr, Globallookpress

Румынские пограничники в пятницу, 16 ноября, задержали двух человек с 10 пакетами табачных изделий. В ходе поиска сообщников контрабандистов на территории Украины правоохранители также задержали мужчину в гидрокостюме вблизи реки Тиса, у которого при себе была большая сумма денег. Однако в ходе опроса задержанного другой неизвестный совершил наезд на автомобиле иностранной регистрации на украинского пограничника.

В результате аварии мужчина был с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию. Он находился в коме. В субботу, 17 ноября, пострадавший умер в больнице.

Как уточнил глава ГПСУ Петр Цигикал на странице в Facebook, личность, которая совершила наезд на пограничника, уже была доставлена в полицию.

«Надеемся, что правосудие будет суровым и справедливым. Но сегодня мы потеряли офицера, родители сына, а дети - отца», - сообщил он.

В настоящее время Государственная пограничная службы Украины перешла на усиленный вариант охраны госграницы, уточняет «112 Украина».

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