Битва за шаббат: иудеи устроили дебош на борту самолета из-за религиозного праздника

Ультраортодоксальные израильские иудеи устроили дебош на борту самолета, принадлежащего авиакомпании El Al. Чтобы не допустить нарушения шаббата, они набросились на стюардесс на глазах у шокированных пассажиров.

По словам одной из пассажирок Рони Мейталь, Boeing 787 направлялся из Нью-Йорка в Тель-Авив, однако из-за снежной бури рейс был задержан на два часа.

Группа из 70 ортодоксальных иудеев, находившаяся наборту, забила тревогу, поскольку стало понятно, что они не успеют к шаббату. В результате на просьбу выпустить их из самолета бортпроводницы убедили верующих, что воздушное судно прибудет вовремя. Однако когда выяснилось, что опоздание неизбежно, иудеи набросились на стюардесс.

Как отмечает Мейталь в своем Facebook, инцидент начался через шесть часов полета.

«Я услышала крики и увидела плачущую бортпроводницу. На нее подняли руку, ее толкали, угрожали выломать дверь кабины пилотов», - отметила она.

Женщина также подчеркнула, что «заповедь соблюдения субботы» для группы иудеев была важнее, чем «любовь к ближнему».

В результате воздушное судно посадили в Афины еще до наступления субботы. Соблюдающие заповеди верующие остались в Греции, в то время как все остальные рейсом другой авиакомпании добрались до Израиля.

Шаббат принято считать в иудаизме седьмым, святым днем недели, который евреи встречают как праздник - зажигают свечи, устраивают трапезы, проводят время с родными и друзьями. Работать в этот день для иудеев не положено.