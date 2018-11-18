В Аргентине объявлен траур после обнаружения подлодки San Juan

Президент Аргентины Маурисио Макри объявил трехдневный траур в стране после того, как 17 ноября у берегов провинции Санта-Крус была обнаружена пропавшая в 2017 году подводная лодка San Juan. Все находившиеся на ее борту – а это 44 члена экипажа – погибли.

«Как дань уважения всем им, мы объявляем трехдневный траур», - сказано в заявлении главы страны.

Пропавшую в 2017 году в Атлантическом океане субмарину обнаружила на глубине 907 метров американская компания Ocean Infinity. Подлодка перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Основной версией ее гибели называется взрыв на борту. Министерство обороны Аргентины заявило, что поднять судно на поверхность не представляется возможным, так как в стране отсутствует необходимая для этого техника.