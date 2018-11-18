Режиссер «Маши и Медведя» назвала «высказываниями странных людей» критику Великобритании

Режиссер-мультипликатор проекта «Маша и Медведь» Наталья Мальгина прокомментировала заявления британских критиков, которые увидели в сериале якобы «пропаганду Кремля» и орудие так называемой «мягкой силы» России.

В комментарии «Звезде» Мальгина отметила, что проект - это «просто мультик про девочку и взрослого». И не более того.

«Какая идеология? Я как человек, как родитель участвую в этом проекте шесть лет уже. Куча крови и пота "пролито" на каждый кадр. Можно и в "Малыше и Карлсоне" найти идеологический контекст. И в "Винни Пухе" еще больше… Поэтому я со своей стороны гарантирую, что никакой идеологии не вкладываю в то, что я делаю. Мои коллеги, думаю, со мной согласятся. Не надо реагировать на высказывания всех странных людей», - сообщила она.

В посольстве Российской Федерации в Лондоне с иронией посоветовали британской столице создать стратегию защиты от «пропаганды» мультфильма «Маша и Медведь».