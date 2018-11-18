СМИ: сирийская армия взяла под контроль последний оплот ИГИЛ* на юге страны

Сирийской армии удалось установить контроль над последними территориями, удерживаемыми боевиками ИГИЛ*. Речь идет о местности в районе вулканического плато ас-Сафа, уточняет гостелевидение Сирии со ссылкой на источник.

Вместе с тем известно, что правительственным силам в ходе операции удалось ликвидировать «большое число» террористов.

«Продолжается зачистка освобожденных территорий от остатков боевиков ИГИЛ*», - говорится в сообщении.

В то же время агентство SANA со ссылкой на военный источник уточняет, что среди ликвидированных террористов был главарь ИГИЛ* по кличке Абу Хаджир аш-Шишани.

Ранее сообщалось, что сирийский президент Башар Асад встретился с освобожденными от ИГИЛ* жителями Эс-Сувейды.

Телеканал «Звезда» опубликовал эксклюзивные кадры завершающего этапа спецоперации по освобождению заложников, которая была спланирована российскими военными советниками в пустыне вблизи населенного пункта Хамим на востоке сирийской Пальмиры.

*ИГИЛ – террористическая организация, запрещена в РФ