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СМИ: сирийская армия взяла под контроль последний оплот ИГИЛ* на юге страны

Наталия Майорова
02:17 18.11.2018
Агентство SANA со ссылкой на военный источник уточняет, что среди ликвидированных террористов был главарь ИГИЛ* по кличке Абу Хаджир аш-Шишани.
СМИ: сирийская армия взяла под контроль последний оплот ИГИЛ* на юге страны
Фото: Ammar Safarjalani, Globallookpress

Сирийской армии удалось установить контроль над последними территориями, удерживаемыми боевиками ИГИЛ*. Речь идет о местности в районе вулканического плато ас-Сафа, уточняет гостелевидение Сирии со ссылкой на источник.

Вместе с тем известно, что правительственным силам в ходе операции удалось ликвидировать «большое число» террористов.

«Продолжается зачистка освобожденных территорий от остатков боевиков ИГИЛ*», - говорится в сообщении.

В то же время агентство SANA со ссылкой на военный источник уточняет, что среди ликвидированных террористов был главарь ИГИЛ* по кличке Абу Хаджир аш-Шишани.

Ранее сообщалось, что сирийский президент Башар Асад встретился с освобожденными от ИГИЛ* жителями Эс-Сувейды.

Телеканал «Звезда» опубликовал эксклюзивные кадры завершающего этапа спецоперации по освобождению заложников, которая была спланирована российскими военными советниками в пустыне вблизи населенного пункта Хамим на востоке сирийской Пальмиры.

*ИГИЛ – террористическая организация, запрещена в РФ

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