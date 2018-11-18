Сторонники автокефалии на Украине штурмовали резиденцию митрополита УПЦ

Группа людей, поддерживающих предоставление автокефалии Украинской православной церкви, попыталась взять штурмом резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема в Кривом Роге.

С собою нападавшие принесли агитационные материалы за автокефалию, и во время штурма здания выкрикивали оскорбления в адрес митрополита, который остается верным УПЦ и не поддерживает предоставление томоса Украине.

«Провокаторы пытались попасть к резиденции митрополита Ефрема, а один из участников так называемой "акции" пытался выломить ворота. За всеми событиями наблюдали представители Национальной полиции, которые не помешали провокаторам повреждать помещение епархии и выкрикивать призывы, разжигающие религиозную вражду», - говорится в сообщении УПЦ на странице в Facebook.

Накануне также стало известно, что сотрудники СБУ начали приглашать к себе некоторых священнослужителей УПЦ на «беседы» или «разговоры» в преддверии так называемого «объединительного собора». Об этом сообщил протоиерей Александр Бахов.