Маск похвастался завершением прокладки подземного тоннеля под Лос-Анджелесом

Прокладка подземного тоннеля под Лос-Анджелесом закончена. Об этом написал в своем Twitter глава SpaceX и Tesla Илон Маск.

Он также подчеркнул, что закончила прокладку тоннеля организация The Boring Company.

«Поздравляем The Boring Company с завершением тоннеля Лос-Анджелес/Хоторн, - написал Маск.

Ранее он опубликовал ролик со скоростным тоннелем под Лос-Анджелесом и отметил, что уже лично проехался по нему, причем длилось это «тревожно долго». А сама конструкция, по словам Маска, готова ко вводу в эксплуатацию, причем капсулы получат возможность развивать скорость до 255 километров в час.

Открытие тоннеля намечено на 10 декабря. А в течение первых месяцев он будет функционировать бесплатно, но пока в тестовом режиме.