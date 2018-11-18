Дана Борисова объяснила, почему не удалось помочь певцу Осину

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на смерть известного российского исполнителя Евгения Осина. В комментарии «Звезде» она сообщила, что певцу «все хотели помочь и помогали», но самое обидное, что сам певец отказывался от помощи.

«Тот случай, когда хотели помочь, когда все помогали. Он пролежал две недели назад в больнице с золотыми капельницами, с ресторанным питанием. Это тот случай, когда все хотели помочь, а человек сам не хотел помочь. Своенравие, упрямство, своеволие. Именно от этого обидно, от этого разрывает просто», - подчеркнула она.

О смерти Осина стало известно 17 ноября - певец умер в своей квартире в Москве. Ему было 54 года. По предварительной версии у певца остановилось сердце.

Свою скорбь по поводу ухода артиста выразили множество его коллег и знакомых. В частности, информацию о смерти Евгения Осина ранее прокомментировал известный музыкант Александр Маршал. Он отметил, что с певцом из-за болезни в последнее время было тяжело общаться, но в утрату друга все равно верится с трудом.

Певица Наталья Штурм назвала причину смерти певца. Как она отметила в комментарии «Звезде», в последние годы Осин разрушал себя алкоголем и воспринимал попытки знакомых и близких повлиять на его образ жизни с долей агрессии.